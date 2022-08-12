Детскую вакцину на 1 млрд рублей поставит компания олигарха Потанина
Москва, 12 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Поставщиком крупной партии вакцины для профилактики пневмококковых инфекций в рамках соответствующего тендера выбрано ООО «НПО Петровакс Фарм» из дивизиона группы «Интеросс» олигарха Владимира Потанина. Фирма стала единственным участником торгов, проведенных федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава России, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.
Контракт на поставку более 900 тыс. доз вакцины планируется подписать по максимальной цене — 1 368 196 133,14 рубля. Он числится в стадии подписания поставщиком.
В ЕГРЮЛ ООО зарегистрировано в 2000 году, с 2017 года её единственный владелец — кипрская компания «Елонда холдингз ко. лимитед». На сайте ООО указано, что оно входит в группу «Интеросс». Основателем и президентом группы является Владимир Потанин — №2 в рейтинге «Рейтинг российских миллиардеров — 2022» с состоянием $ 17 300 млн. По данным базы «Контур. Фокус», ООО было участником 16 госконтрактов на общую сумму 38 млрд рублей.
Напомним, партия вакцины должна быть с запасом срока годности — не ранее 1 октября 2023 года.
Прививки для профилактики пневмококковых инфекций — часть национального календаря.