Москва, 12 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Поставщиком крупной партии вакцины для профилактики пневмококковых инфекций в рамках соответствующего тендера выбрано ООО «НПО Петровакс Фарм» из дивизиона группы «Интеросс» олигарха Владимира Потанина. Фирма стала единственным участником торгов, проведенных федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава России, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Николай Хижняк ИА REGNUM Прививка

Контракт на поставку более 900 тыс. доз вакцины планируется подписать по максимальной цене — 1 368 196 133,14 рубля. Он числится в стадии подписания поставщиком.

В ЕГРЮЛ ООО зарегистрировано в 2000 году, с 2017 года её единственный владелец — кипрская компания «Елонда холдингз ко. лимитед». На сайте ООО указано, что оно входит в группу «Интеросс». Основателем и президентом группы является Владимир Потанин — №2 в рейтинге «Рейтинг российских миллиардеров — 2022» с состоянием $ 17 300 млн. По данным базы «Контур. Фокус», ООО было участником 16 госконтрактов на общую сумму 38 млрд рублей.

Напомним, партия вакцины должна быть с запасом срока годности — не ранее 1 октября 2023 года.