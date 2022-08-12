Канберра, 12 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Компания McDonald’s была обвинена в краже заработной платы на сумму до 250 австралийских миллионов долларов (порядка 178 млн долларов США) из-за обвинений в том, что гигант фастфуда недоплачивал чем 250 000 своим сотрудникам по всей Австралии. Об этом 12 августа сообщил телеканал Nine News.

Stu pendousmat McDonald’s

Дело, возбужденное профсоюзом SDA в федеральном суде, в случае успеха станет крупнейшим в истории Австралии.

Иск предъявлен как к гиганту фастфуда, так и к 328 операторам McDonald's по всей Австралии.

В профсоюзе SDA утверждают, что рабочие не были проинформированы об их праве на 10-минутный перерыв при работе четыре часа или более, как это предусмотрено в рамках австралийского законодательства.