Москва, 12 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Истребители Су-35С Западного военного округа поражают объекты украинской военной инфраструктуры в ходе спецоперации. Кадры боевой работы истребителей опубликованы 12 августа Министерством обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-35С

Истребитель готовят к взлёту, в частности, вооружают противорадиолокационными ракетами Х-31. Затем самолёт взлетает, выходит на боевой курс, лётчик захватывает цель на земле и выпускает по ней ракету. После выполнения задачи самолёт возвращается на аэродром.

«В одном полёте мы можем поработать и по воздушным, и по наземным целям, самолёт это позволяет», — приводит РИА Новости слова командира авиазвена Су-35С Юрия.

Пилот рассказал, что высокоточными ракетами Х-31ПМ стреляют по зенитным ракетным комплексам противника и обзорным РЛС. Основные воздушные цели — украинские истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, беспилотники «Байрактар».

Су-35С, добавил он, полностью перекрывают всё пространство, которое контролируют ВС России. Истребители каждый день находятся в воздухе — несут дежурство вдоль всей границы с Украиной.

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