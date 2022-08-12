Пекин, 12 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Кризис на китайском рынке недвижимости угрожает перелиться и в другие крупные отрасли экономики, по мнению рейтингового агентства Fitch, о чем 12 августа сообщает CNBC.

Pixabay.com Недостроенный дом

Еще с 2021 года инвесторы обеспокоены тем, что финансовые проблемы китайских застройщиков могут распространиться на остальную экономику. В последние два месяца отказ многих покупателей жилья от выплаты ипотечных кредитов вновь вывел проблемы застройщиков на передний план, в то время как экономический рост Китая замедляется.

«Без своевременного и эффективного вмешательства кризис на рынке недвижимости будет длительным и окажет влияние на различные сектора за рамками непосредственной цепочки создания стоимости в секторе недвижимости», — говорится в докладе аналитиков Fitch.

Фирма обнаружила три сектора, наиболее уязвимых к проблемам недвижимости:

1. Компании по управлению активами

Эти компании «владеют значительным объемом активов, обеспеченных залогами в виде недвижимости, из-за чего они весьма подвержены воздействию длительного кризиса на рынке недвижимости», — говорится в докладе.

2. Негосударственные инженерные и строительные компании

«Сектор в целом находится в затруднительном положении с 2021 года… У них [компаний] нет конкурентных преимуществ в плане участия в инфраструктурных проектах или доступа к финансированию по сравнению с аналогичными компаниями [связанными с государством]», — отмечается в докладе.

3. Мелкие производители стали

«Многие из них несколько месяцев работают в убыток и могут столкнуться с проблемами ликвидности, если экономика Китая останется вялой, особенно учитывая высокий уровень заемных средств в секторе», — полагают аналитики Fitch.

Замедление роста в секторе недвижимости уже привело к снижению более широких экономических показателей, таких как инвестиции в основные фонды и розничные продажи мебели.

Fitch считает, что недавний рост числа тех покупателей жилья, которые приостанавливают выплаты по ипотеке из-за срыва сроков строительства, говорит о том, что кризис в сфере недвижимости в Китае может еще углубиться.