Пенза, 12 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В 2022 году из бюджета Пензенской области на реализацию мер по обеспечению населения качественной питьевой водой выделяется более 215 млн рублей. Система водоснабжения в этом году будет модернизирована на территории 107 населённых пунктов. В дальнейшем реализацию программы продолжат, заверил 12 августа глава региона Олег Мельниченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Порядка 144 объектов водоснабжения планируют модернизировать в этом году, в том числе 47 водонапорных башен и 24 артезианские скважины. Ожидают замены около 30 тыс. метров водопроводных и более 580 метров канализационных сетей. Намечено обустройство шести санитарно-защитных зон.

«В следующем году реализацию программы будем продолжать, обязательно учитывая пожелания и потребности граждан. Обеспечение жителей питьевой водой остаётся приоритетной задачей правительства региона», — подчеркнул Мельниченко.

По состоянию на 12 августа, работы завершены на 126 объектах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, пензенцы неоднократно жаловались региональным властям на качество питьевой воды. Очередная такая просьба прозвучала во время прямой линии президента РФ Владимира Путина в июне 2021 года.

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