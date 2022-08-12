Москва, 12 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на ответственность президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского за обстрелы Запорожской АЭС.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы», — констатировал Володин в телеграм-канале.

Так спикер Госдумы отреагировал на то, что Украина регулярно обстреливает ЗАЭС.

По его убеждению, «ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал активизировать дискуссии с Россией, Украиной и ООН для осуществления поездки на Запорожскую АЭС.

Обстрелы Запорожской АЭС украинскими войсками участились с 5 августа 2022 года. Киевские боевики наносят удары рядом с Запорожской АЭС, создавая угрозу ядерной катастрофы. При этом страны Запада не реагируют на обстрелы АЭС, а киевский режим пытается переложить ответственность за атаки на АЭС на российские войска.