* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 12 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытали и угрожали отцам трёх семейств в кишлаке Караман, требуя выдать их дочерей замуж. Об этом телеканалу Afghanistan International сообщили местные источники.

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Собеседники утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригрозили им, что «если вы не дадите согласия на брак своих дочерей с нами, мы сделаем это силой».

Ранее поступали сообщения о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бадахшане и Тахаре принудительно выдавали молодых девушек замуж за своих родичей. В письме, приписываемом талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое некоторое время назад широко распространялось в социальных сетях, говорилось, что жителей этих провинций просили предоставить радикалам список молодых девушек.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвало публикацию этих сообщений «фейком».

Однако источники из Панджшера подтвердили Afghanistan International, что за последнюю неделю талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как минимум три раза приходили в дома жителей деревни Караман с требованием выдать замуж девушек.

Недавно Рамита Наваи, режиссёр-документалист американской PBS TV, также рассказала в документальном фильме о непростой жизни афганских женщин и сообщили, что ряд боевиков и командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), услышав о привлекательности и красоте какой-либо девушки, похищают её для принудительного вступления в брак.

«Мы обнаружили доказательства того, что это происходило много раз. Во всех случаях, с которыми я сталкивалась, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избивали членов семьи, когда уводили девушек», — рассказала Наваи.

Источники Afghanistan International сообщают, что в последние дни одной семье из кишлака Караман удалось в тёмное время суток тайно вывезти из Панджшера свою дочь. Две другие семьи до сих пор сопротивляются угрозам.

По словам источников, не исключено, что вскоре талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заберут дочерей этих семей, применив силу и прибегнув к оружию.