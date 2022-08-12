Москва, 12 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Атомный контейнеровоз «Севморпуть» завершил субсидируемый Минвостокразвития России пилотный каботажный рейс по СМП по маршруту Санкт-Петербург — Мурманск — Петропавловск-Камчатский — Мурманск. Об этом сообщает Telegram-канал Минвостокразвития России.

Rosatomflot.ru Атомный контейнеровоз «Севморпуть»

21 сорокафутовый контейнер, наполненный замороженной рыбой, техникой и буровыми установками, доставили на север по льготным тарифам.

Следующий рейс на Дальний Восток судно совершит в сентябре 2022 года.

Советское ледокольно-транспортное судно «Севморпуть» оснащено атомной силовой установкой типа КЛТ-30. Корабль предназначен для транспортировки грузов в лихтерах и контейнерах в северные районы России. «Севморпуть» был введён в эксплуатацию 31 января 1988 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Астрахани на производственных площадках объединенной судостроительной корпорации создали четыре блока бортовых секций весом 338 тонн для атомного ледокола «Чукотка» проекта 22 220 типа ЛК-60Я.

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