Салехард, 12 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. На Ямале возвели ещё два модульных аэровокзала — в сёлах Овгорт и Горки. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Модульный аэровокзал

На вертолётных площадках построили служебно-пассажирские павильоны.

«Авиация — единственный круглогодичный вид транспорта, который доступен для малых населённых пунктов в округе. В новых павильонах будет комфортно ожидать рейс. Также в них установят оборудование, которое позволит регистрировать на рейсы пассажиров с электронными билетами, приобретенными на сайте авиакомпании», — заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.

Площадь каждого зала ожидания на 24 кресла составляет 70 кв. м. Здесь расположена авиакасса, санузел. Здание оборудовано пандусами и поручнями, что соответствует требованиям по обслуживанию маломобильных пассажиров.

Отмечается, что модульные аэровокзалы в ЯНАО возводятся в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры». Аналогичные воздушные гавани возвели в Антипаюте, Гыде и Питляре. Сейчас там проводят пуско-наладочные работы. До начала зимнего сезона модульные аэровокзалы появятся в Ныде, Кутопьюгане и Новом Порту.