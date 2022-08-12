Энергодар, Украина, 12 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В результате обстрелов Запорожская АЭС получила некритические повреждения, сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

По его словам, которые приводит ТАСС, работа реакторов не нарушена. Уровень радиации в районе станции сохраняется в норме.

Также Рогов рассказал, что власти смогли установить причастных к обстрелам ЗАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить военную деятельность возле станции.