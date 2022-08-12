Донецк, 12 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны киевских боевиков в Калининском районе Донецка загорелся склад «Донтехснаба». Об этом 1 2августа сообщил донецкий мэр Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

hansbenn Пожар

«Возгорание склада «Донтехснаб». Калининский район», — написал он в своём сообщении и прикрепил к нему несколько фотографий с места пожара.

Кроме того, Кулемзин добавил, что также при обстреле были ранены два человека и отметил, что в настоящее время ведётся уточнение информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что Украина заинтересована в провоцировании техногенных, экологических и гуманитарных катастроф.