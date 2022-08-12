Мадрид, 12 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Испанский певец Омар Монтес был оштрафован муниципальной полицией Мадрида за нарушение нескольких правил дорожного движения, когда он спешил на встречу со своими поклонниками. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что ранее Монтес созвал своих поклонников на площадь Колумба через социальные сети, потому что намеревался представить свою новую песню»Si tú te vas» и раздавать футболки.

Омар Монтес известен своими песнями «Alocao» и «Solo», а также участием в ряде реалити-шоу.