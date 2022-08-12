Москва, 12 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Удар по Запорожской АЭС не привёл к критическим повреждениям электростанции. Об этом 12 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

«С точки зрения ядерной безопасности, слава богу, всё в порядке, всё под контролем. Уровень абсолютно природный, без каких-либо превышений нормы, которая может быть», — заявил Рогов.

«Понятное дело, что были повреждения. Но повреждения, слава богу, не критического характера. В общем, была по сути уничтожена часть здания МЧС — там, где находились наши пожарные, непосредственно бригады… совсем рядом с корпусами атомной станции и энергоблоками», — указал он.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси предупредил о том, что на Запорожской атомной электростанции, которая в настоящее время находится на подконтрольной российским войскам территории, сложилась опасная ситуация, способная привести из-за продолжающихся обстрелов к ядерной катастрофе.