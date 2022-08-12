Якутск, 12 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Анализы и направления в медучреждении Алдана выдавали только при наличии бумаги у пациента. Горожане были возмущены такой практикой, сообщил телеграм-канал политобозревателя и журналиста республики Виталия Обедина.

Ольга Демиденко ИА REGNUM В регистратуре скучают сотрудницы — посетителей нет

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«Уважаемые пациенты! Просьба! Для распечатывания анализов и направлений приносить с собой бумагу!» — говорилось в объявлении, которое висело в больнице.

В министерстве здравоохранения республики отреагировали на жалобы людей и запретили требовать от пациентов чистые листы.