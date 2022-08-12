Москва, 12 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В рамках капремонта жилых многоквартирных домов в Москве замена устаревших внутридомовых систем отопления в полной мере будет завершена до 1 сентября. Об этом 12 августа заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Admobninsk.ru Подготовка к отопительному сезону

В общей сложности произвести замену систем центрального отопления планируется в 1,4 тыс. городских жилых домов.

«В рамках программы капремонта жилого фонда ведутся работы по замене систем центрального отопления. Все мероприятия завершим до 1 сентября, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду», — отметил чиновник.