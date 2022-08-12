Москва, 12 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Пока в РФ наблюдается снижение стоимости стройматериалов, производители которых переориентировались на внутренний рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

«Можно ожидать снижения цен на металлоконструкции, лес и пиломатериалы при сохранении объемов производства и конкуренции на рынке. Однако часть отделочных материалов производится в России в недостаточном количестве, что ведет к повышению цен на них или появлению дефицита предложения. Это можно увидеть на примере лифтов и запчастей к ним», — сказал Цыганов.

Кроме того, он подчеркнул, что снижение цен на некоторые стройматериалы, производимые в России, не будет существенным.

«Пока от снижения цен на часть стройматериалов выиграли крупные застройщики и строительные торговые сети, перекупщики, так как крупные производители не обладают розничной дистрибуцией на российском рынке и не готовы работать с небольшими компаниями и тем более с розничными покупателями, занимающимися строительством или ремонтом дачи или дома», — также уточнил экономист.

Напомним, что ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил о снижении в России цен на некоторые виды строительных материалов.