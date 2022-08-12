Белгородские строители завели переходящую золотую каску
Старый Оскол, Белгородская область, 12 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Переходящую золотую каску решили передавать как символ праздника Дня строителя в муниципалитеты Белгородской области, сообщает 13 августа корреспондент ИА REGNUM.
Масштабное торжество в честь строителей прошло накануне в Старом Осколе. Лучшие представители профессии получили заслуженные награды. На празднике появилась новая традиция — ежегодно передавать эстафету от муниципалитета к муниципалитету. В качестве символа выбрали переходящую золотую каску. Областной День строителя в 2023 году пройдёт в Белгороде, эстафету от главы администрации Старооскольского горокруга Андрея Чеснокова принял мэр областного центра Антон Иванов.
В строительной сфере региона трудятся свыше 50 тысяч человек, ещё семь тысяч заняты на предприятиях промышленности строительных материалов.