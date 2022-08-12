Старый Оскол, Белгородская область, 12 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Переходящую золотую каску решили передавать как символ праздника Дня строителя в муниципалитеты Белгородской области, сообщает 13 августа корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Строитель

Масштабное торжество в честь строителей прошло накануне в Старом Осколе. Лучшие представители профессии получили заслуженные награды. На празднике появилась новая традиция — ежегодно передавать эстафету от муниципалитета к муниципалитету. В качестве символа выбрали переходящую золотую каску. Областной День строителя в 2023 году пройдёт в Белгороде, эстафету от главы администрации Старооскольского горокруга Андрея Чеснокова принял мэр областного центра Антон Иванов.

«Профессия строителя уникальна тем, что после их деятельности остаются целые города. Без строителей мы не сможем учиться, заниматься спортом или вообще хоть как-то развиваться. Но главное в этой профессии — это человек. Нам важно, чтобы как можно больше молодёжи выбирало в качестве своей профессии строительные специальности. Работы в Белгородской области очень много», — поздравил строителей 12 августа губернатор Вячеслав Гладков.

В строительной сфере региона трудятся свыше 50 тысяч человек, ещё семь тысяч заняты на предприятиях промышленности строительных материалов.