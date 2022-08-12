Москва, 12 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Российский Национальный расчётный депозитарий (НРД) обратился в суд Евросоюза с иском об отмене санкций, введённых 3 июня 2022 года. Об этом сегодня, 12 августа, сообщается на сайте Московской биржи (MOEX).

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

Уточняется, что цель иска — доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС.

«В результате блокирующих ограничений и санкций пострадали российские и иностранные инвесторы», — говорится в сообщении Мосбиржи.

ИА REGNUM ранее сообщало, Европейский союз 3 июня окончательно утвердил шестой пакет антироссийских санкций.

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