Новосибирск, 12 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 13 по 15 августа местами сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса), в Купинском районе — чрезвычайная пожароопасность (пятого класса). Об этом сообщил Западно_Сибирский гидрометцентр.

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«13 и 14 августа местами ожидаются дожди, в отдельных районах сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра до 20 м/с, при грозах шквалы 25-27 м/с», — уточняется в прогнозе.

При этом, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 12 августа по 13 августа на территории города Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.

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