По факту смерти юного хоккеиста СКА Петербурга возбуждено уголовное дело
Санкт-Петербург, 12 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Смерть 14-летнего хоккеиста команды школы СКА обернулась уловным делом о причинении смерти по неосторожности, сообщили 12 августа в пресс-службе СГУ СК по Санкт-Петербургу.
Напомним, несчастный случай произошел вечером 11 августа на тренировке команды школы СКА. Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала под защиту в область сердца 14-летнего спортсмена Всеволода М.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в ведомстве.
В свою очередь прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга организовала проверку исполнения федерального законодательства в связи с гибелью ребенка. Надзорное ведомство установит причины и условия произошедшего, а также даст оценку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних на спортивной площадке. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.