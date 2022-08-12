Санкт-Петербург, 12 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Смерть 14-летнего хоккеиста команды школы СКА обернулась уловным делом о причинении смерти по неосторожности, сообщили 12 августа в пресс-службе СГУ СК по Санкт-Петербургу.

СУ СКР по Ярославской области Возбуждено уголовное дело

Напомним, несчастный случай произошел вечером 11 августа на тренировке команды школы СКА. Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала под защиту в область сердца 14-летнего спортсмена Всеволода М.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в ведомстве.

В свою очередь прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга организовала проверку исполнения федерального законодательства в связи с гибелью ребенка. Надзорное ведомство установит причины и условия произошедшего, а также даст оценку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних на спортивной площадке. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.