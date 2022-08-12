Астана, 12 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Казахстана рассматривает вопрос о снижении возраста вакцинации от COVID-19 до семи лет. Об этом 12 августа сообщила на брифинге Главный внештатный детский инфекционист минздрава Динагуль Баешева.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

«Вы знаете, что наши клинические протоколы и другие нововведения всегда опираются на доказательную базу, международные рекомендации», — сказала Баешева.

Она сообщила, что пока в ведомстве изучают документы о возможном снижении планки для вакцинации. Как только будут первые международные рекомендации по этому поводу, то в Казахстане сразу же их рассмотрят.

Напомним, в Казахстане детей от COVID-19 прививают с 12 лет. Для этого используют только вакцину Pfizer.