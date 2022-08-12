Аресибо, Пуэрто-Рико, 12 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Пуэрториканский рэп-исполнитель Daddy Yankee будет удостоен в сентябре 2022 года награды «Легенда» Фонда испаноязычного наследия. Об этом пишет агентство EFE.

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Премия будет вручена музыканту, который намерен завершить свою музыкальную карьеру после концертного тура в 2023 году, «за новаторство в музыкальной форме, оказавшей влияние на весь мир».

Daddy Yankee получит награду вместе с Los Lobos, Викторией Алонсо и другими латиноамериканскими артистами, имена которых будут объявлены в ближайшие недели.