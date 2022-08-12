Копейск, Челябинская область, 12 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области у 36-летней женщины изъяли почти 2 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Изначально у ранее несудимой гражданки 1985 года рождения нашли два грамма синтетического наркотического средства. А затем в обнаружили остальную партию.

Гражданка заявила полицейским, что заметила этот товар в гараже бывшего мужа. Партию она оценила в миллион рублей и собиралась продать по частям. Задержали её в тот момент, когда она принесла покупателю наркотик на пробу.

Теперь даме грозит дол 20 лет колонии. Суд отправил её в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области регулярно выявляют наркокурьеров. Среди них попадаются и несовершеннолетние.