Донецк, 12 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Макеевки. Об этом 12 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 9:15 зафиксирован удар, которые нанесли артиллеристы с украинских позиций в Орловке. По Горняцкому району Макеевки выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, удар по двум районам Донецка нанесла украинская артиллерия.