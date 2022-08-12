Самара, 12 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Своим мужеством, профессионализмом, преданным служением Отечеству авиаторы снискали признание и самое искреннее восхищение жителей Самарской области. Об этом 12 августа сообщил глава региона Дмитрий Азаров обращаясь к авиаторам и ветеранам Военно-воздушных сил России по случаю Дня ВВС Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС России

Глава региона напомнил, что история Самарской области неразрывно связана с военной авиацией и авиастроением.

«Собранные в Куйбышеве, запасной столице страны, знаменитые штурмовики Ил-2 сыграли важнейшую роль в разгроме фашистских захватчиков. Недаром этот легендарный самолет стал визитной карточкой нашего региона и одним из символов Великой Победы», — напомнил самарский губернатор.

Он отметил, что в послевоенные годы в Самарской области было создано серийное производство военных и гражданских самолётов, которые были изготовлены из собственных узлов, деталей и агрегатов.

«В настоящее время Самара является производителем двигателей для бомбардировщиков стратегической авиации Министерства обороны Российской Федерации. А наш завод «Авиакор», сохранив все необходимые компетенции, получает новые заказы на производство авиационной техники», — заявил Азаров, подчеркнув, что самарская земля является также кузницей кадров для ВВС России.

Он пояснил, что Сызранское высшее военное авиационное училище выпустило немало блестяще подготовленных летчиков, которые стали впоследствии профессионалами высочайшего уровня.

«Самые тесные дружеские связи мы поддерживаем с личным составом гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Краснознаменной Донбасской базы. Хорошей традицией стало сотрудничество региона с экипажами стратегических бомбардировщиков «Самара» и «Николай Кузнецов», которые с честью выполняют свой долг по защите воздушных рубежей нашего государства, зачастую находясь в тысячах километрах от места своей постоянной дислокации», — заявил Азаров.

Он напомнил, что сейчас авиаторы выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

«Уверен, что наша всемерная поддержка поможет им достичь поставленных руководством страны целей», — заявил глава региона, отметив, что служба авиаторов требует особого призвания, влюбленности в небо и окрыленности души.

Азаров подчеркнул, что своим профессионализмом, мужеством, преданным служением Отечеству авиаторы снискали признание и самое искреннее восхищение жителей региона.

Самарский губернатор пожелал военным крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в ратном и мирном труде на региона и Отчизны.