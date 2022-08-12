Вашингтон, 12 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) выведет из обращения игровой номер 11-кратного чемпиона лиги Билла Расселла. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба НБА.

(сс) tookapic Баскетбольный мяч

Расселл с 1956 по 1969 год выступал за «Бостон» под шестым номером. В составе клуба он 11 раз выиграл чемпионат НБА, что является рекордом.

Расселл станет первым баскетболистом в истории НБА, игровой номер которого будет выведен из обращения во всей лиге. При этом действующие игроки, выступающие под шестым номером, будут играть под ним до конца карьеры.

Этот случай стал третьим в североамериканских лигах, когда номера игроков выводятся из обращения. Так, в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) такой чести был удостоен Уэйн Гретцки, выступавший под 99-м номером, а в Главной лиге бейсбола (MLB) не используется 42-й номер, под которым играл Джеки Робинсон.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля Расселл скончался в возрасте 88 лет.