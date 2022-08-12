Исламабад, 12 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Ещё четверо лидеров оппозиционной партии «Движение за справедливость» могут быть взяты под стражу в Пакистане. Об этом заявила министр внутренних дел исламской республики Рана Санаулла, пишет газета The Frontier Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Он уточнил, что это возможно в случае, если в ходе расследования будет доказана причастность руководства политического объединения к подстрекательским высказываниям высокопоставленного члена партии Шахбаза Гилла.

«Как только расследование будет завершено и доказательства укажут на них, они будут арестованы, равно как будут приняты меры в отношении телеканала [ARY News]», — цитирует ТАСС слова главы МВД.

По информации ARY News, правительство готовит аресты руководства «Движения за справедливость» перед запланированным на 13 августа митингом в Лахоре. По словам журналистов, в списки на арест попали Фавад Чаудри, Асад Умар, Мурад Саид и Али Заиди, которых могут задержать уже в ближайшие дни.

Напомним, соратник бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, один из руководителей партии «Движение за справедливость» Шехбаз Гилл был арестован 9 августа по обвинению в подстрекательстве к мятежу и критику правящей коалиции Пакистана и армии в эфире телеканала ARY News.

Сам арестованный сообщил прессе, что не чувствует вины за слова, сказанные им в эфире, отвергнув обвинения в подстрекательстве кого-либо.