Донецк, 12 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Удар по двум районам Донецка нанесла украинская артиллерия. Об этом 12 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В 9:53 с позиций в Орловке был открыт огонь по Киевскому и Калининскому районам Донецка, выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 72 раза.