Москва, 12 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Услуга по оформлению справки о предоставлении государственной социальной помощи в Москве переведена исключительно в электронный вид. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

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Документ, который необходим для получения социальной стипендии, студенты московских вузов и колледжей смогут оформлять на портале mos.ru. Услуга станет доступна с 15 августа.

Отмечается, что в 2021 году соответствующую документацию в городе оформили свыше 13 тыс. человек.