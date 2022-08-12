Чебоксары, 12 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Власти Чебоксар обещают преподнести горожанам сюрприз на следующий день после празднования Дня города. Он готовится вместе с певцом Денисом Майдановым, который станет музыкальным хедлайнером праздника. Об этом заявил в прямом эфире с чебоксарцами глава администрации чувашской столицы Денис Спирин, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

https://gcheb.cap.ru/ Администрация города Чебоксары

По его словам, в рамках празднования Дня города Чебоксары будет «богатая музыкальная часть», которую «разделили на несколько кластеров».

«Музыкальное сопровождение будет проходить потоком во все дни мероприятий в районах и в центре города. И будут два больших музыкальных события. 20 августа выступят молодёжная группа и ди-джей, хотя под представления вся акватория будет задействована. В День города выступят творческие коллективы из городов-побратимов: Тореза (ДНР), Гродно (Белоруссия) и Сухум (Абхазия)», — сказал Денис Спирин.

Хедлайнером музыкальной вечерней программы 21 августа станет Денис Майданов.

«Денис Майданов — это изюминка на торте, которую мы предусмотрели в вечерней программе. Он выступит со своей программой. Он уже был в Чебоксарах, ему город понравился. Помимо выступления, у нас будет ещё с ним сюрприз, мы пока о нём не будем рассказывать. Сюрприз будет на следующий день после Дня города: у нас ещё заготовлены кое-какие мероприятия», — не стал раскрывать детали глава администрации Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2022 году Чебоксары отметят 553-летие. День города состоится 21 августа, однако массовые праздничные мероприятия начнутся 19 августа.