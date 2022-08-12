В Чебоксарах обещают «сюрприз после Дня города»
Чебоксары, 12 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Власти Чебоксар обещают преподнести горожанам сюрприз на следующий день после празднования Дня города. Он готовится вместе с певцом Денисом Майдановым, который станет музыкальным хедлайнером праздника. Об этом заявил в прямом эфире с чебоксарцами глава администрации чувашской столицы Денис Спирин, передаёт корреспондент ИА REGNUM .
По его словам, в рамках празднования Дня города Чебоксары будет «богатая музыкальная часть», которую «разделили на несколько кластеров».
Хедлайнером музыкальной вечерней программы 21 августа станет Денис Майданов.
Как сообщало ИА REGNUM , в 2022 году Чебоксары отметят 553-летие. День города состоится 21 августа, однако массовые праздничные мероприятия начнутся 19 августа.