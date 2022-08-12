Мадрид, 12 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Пожары, сжегшие в 2022 году леса почти на всей территории Испании, продолжают выжигать тысячи гектаров в Галисии, Эстремадуре, Арагоне, Кастилии и Леоне и Кастилии-Ла-Манче. Об этом пишет агентство EFE.

geralt Лесной пожар

Галисия, одна из общин, наиболее пострадавших от лесных пожаров, которые в 2022 году особенно свирепствуют, фиксирует несколько пожаров, объявленных в последние несколько часов в Оренсе.

При этом отмечается, что из-за дождей ситуация с лесными пожарами становится лучше.