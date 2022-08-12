Ярославль, 12 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд признал ярославца виновным в призывах к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ярославской области.

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«Житель Ярославля, 1994 года рождения, используя страницу в социальных сетях на вымышленное имя, разместил в сообществе с аудиторией около 40 000 пользователей материалы в поддержку лица, совершившего террористический акт в 2018 году в приемной здания УФСБ России по Архангельской области», — рассказали в ярославском УФСБ.

Помимо того мужчина призывал к насилию в отношении военнослужащих ВС РФ, принимающих участие в СВО на Украине.

В ходе рассмотрения дела подсудимый признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.