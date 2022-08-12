Лос-Анджелес, США, 12 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Мэтью Розенгарт, адвокат американской певицы Бритни Спирс, прокомментировал видео, опубликованные её бывшим мужем Кевином Федерлайном. Об этом 12 августа пишет Page Six.

Цитата из телеинтервью Бритни Спирс

Розенгарт заявил, что артистка «очень любит» своих детей и «поддерживает» их. Адвокат также подчеркнул, что опубликовав видео с участием Спирс, Федерлайн «не только нарушил частную жизнь и достоинство матери своих детей, он подорвал права своих детей, чью частную жизнь он должен защищать». Представитель певицы также считает, что её бывший муж нарушил закон и столкнётся с «юридическими проблемами», так как обнародовал видео, записанное без согласия артистки.

Ранее Кевин Федерлайн разместил в своих соцсетях видео, на которых Спирс ругает их двоих сыновей. Артистка была недовольна тем, что дети отказались наносить лосьон для лица перед сном.