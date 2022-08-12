Адвокат Бритни Спирс пригрозил её экс-мужу «юридическими проблемами»
Лос-Анджелес, США, 12 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Мэтью Розенгарт, адвокат американской певицы Бритни Спирс, прокомментировал видео, опубликованные её бывшим мужем Кевином Федерлайном. Об этом 12 августа пишет Page Six.
Розенгарт заявил, что артистка «очень любит» своих детей и «поддерживает» их. Адвокат также подчеркнул, что опубликовав видео с участием Спирс, Федерлайн «не только нарушил частную жизнь и достоинство матери своих детей, он подорвал права своих детей, чью частную жизнь он должен защищать». Представитель певицы также считает, что её бывший муж нарушил закон и столкнётся с «юридическими проблемами», так как обнародовал видео, записанное без согласия артистки.
Ранее Кевин Федерлайн разместил в своих соцсетях видео, на которых Спирс ругает их двоих сыновей. Артистка была недовольна тем, что дети отказались наносить лосьон для лица перед сном.