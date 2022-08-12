Ширинский район, Хакасия, 12 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Ширинском районе Хакасии возбуждено уголовное дело о мошенничестве и превышении полномочий при строительстве школы в рамках нацпроекта «Образование». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Http://gradkostroma.ru Строительство школы

По данным ведомства, в апреле 2019 года управление промышленности, энергетики, связи, строительства и транспорта районной администрации заключило со строительной компанией «Панорама» контракт на строительство школы в селе Целинное. Стоимость работ оценивалась в 250 млн рублей.

До октября 2020 года директор фирмы-подрядчика вносил в документы неверные сведения об объёме и стоимости песчано-гравийной смеси, которую якобы привозили из столицы республики Абакана. Хотя в реальности она закупалась на территории карьеров в Ширинском районе.

«Руководитель Управления промышленности, энергетики, связи, строительства и транспорта администрации Ширинского района, зная о недостоверности внесенных подрядчиком сведений, подписал сметы и акты выполненных работ к муниципальному контракту», — отметили в ведомстве.

В результате подрядчику были необоснованно перечислены 6 млн рублей. В совершении преступления подозревают директора фирмы «Панорама», а также руководителя управления.