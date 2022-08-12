Баку, 12 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Двое военнослужащих вооружённых сил Азербайджана были уволены из-за того, что выкладывали в соцсети посты, касающиеся служебной деятельности. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба минобороны республики.

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Пресс-служба опубликовала несколько фотографий, где присутствуют молодые люди в военной форме. В ведомстве отметили, что есть приказы и распоряжения министра обороны, которые запрещают выкладывать в публичный доступ фото- и видеоматериалы с места воинской службы.

«Ещё раз сообщаем, что в отношении военнослужащих, грубо нарушающих правила воинской этики, а также требования уставов и соответствующих приказов при использовании мобильных телефонов, будут приняты серьёзные меры», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 2 августа в минобороны Азербайджана также сообщили, что двух военнослужащих уволили из вооружённых сил за публикации материалов в соцсетях. Это было за день до атаки на позиции Нагорного Карабаха.