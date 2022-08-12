Сеул, 12 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Деловые круги Южной Кореи приветствовали решение лидера страны Юн Сок Ёля помиловать главу Samsung Ли Чжэ Ёна и других крупных бизнесменов и приложить усилия для того, чтобы помочь стране справиться с экономическим кризисом. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Как сообщало, ранее в этот же день президент Южной Кореи помиловал 1691 человека, включая вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Мёна, по случаю Дня освобождения, которое будет праздноваться в стране 15 августа.

Представители бизнес кругов заявили, что сделают всё возможное для стимулирования инвестиций и создания новых рабочих мест.

В заявлении Федерации корейской промышленности (FKI) говорится, что решение о помиловании было принято с учётом стремления людей к тому, чтобы бизнесмены внесли вклад в экономический рост.

В Корейской торгово-промышленной палата также приветствовали решение о помиловании, подчеркнув, что масштабы амнистии оказались недостаточно широкими.

Отметим, что кроме Ли Чжэ Мёна южнокорейский лидер помиловал экс-председателя STX Group Кан Док Су и главу сталелитейного завода Dongkuk Steel Чан Сэ Чжу.