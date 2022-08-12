Кубинка, Московская область, 12 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. За заслуги в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины семеро летчиков российских Воздушно-космических сил получили звание Героя России, двое из них — посмертно. Об этом 12 августа рассказал заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами — командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, более 700 военнослужащих Воздушно-космических сил награждены государственными и ведомственными наградами. Семеро военных летчиков удостоены звания Героя России, из них двое — посмертно», — сказал в ходе своего выступления на торжественном митинге, посвященном 110-летию ВВС России, перед Главным храмом ВС РФ.

Также Дронов уточнил, что во время выполнения задач по уничтожению украинских нацистов военнослужащие ВКС РФ показывают высокую выучку и профессионализм, а также добавил, что отечественные вооружения и военная техника снова продемонстрировали высокую эффективность и надежность.

Кроме этого, во время церемонии перед Главным храмом ВС России были награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, а также орденами «За заслуги перед Отечеством» I степени заместитель главнокомандующего ВКС по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Забит Хирбеков и заместитель командующего Космическими войсками по испытаниям генерал-майор Андрей Ивашина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев обвиняет Россию в атаках на Запорожскую АЭС, но эти заявления циничны и абсурдны.