Донецк, 12 августа, 2022, 10:50 — ИА Регнум. За последние сутки военнослужащие Народной милиции ДНР совместно с военнослужащими ВС РФ уничтожили более 20 человек личного состава противника. Об этом говорится в заявлении Народной милиции республики, распространённом 12 августа в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По информации Народной милиции, в последние сутки противник понёс потери в личном составе и технике. Было уничтожено более 20 националистов, а также три единицы автотехники и два БТР.

Также в милиции проинформировали о продолжении комплекса работ по разминированию противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» (ПФМ-1С).