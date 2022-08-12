Бухарест, 12 августа, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Элитные подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии (IGSU) были направлены во Францию для тушения лесных пожаров. Об этом 12 августа сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

Согласно официальным данным, в акции примут участие 77 человек и 20 единиц техники.

По словам главы IGSU Раеда Арафата, миссия имеет для Румынии «принципиальное значение».

«Наша страна, как и Франция, является частью ЕС, мы должны помогать своим партнерам», — отметил, в частности, он.

Напомним, в ряде регионов Франции бушуют лесные пожары. Свои силы в зоны бедствия направили 17 стран ЕС.