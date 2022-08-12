Новосибирск, 12 августа, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Новосибирске 12 августа прошло техническое открытие нового помещения для новосибирского театра под руководством Сергея Афанасьева. Впервые за тридцать лет театр начнёт сезон в собственном здании.

t. me/novasiberia Новое здание новосибирского театра под руководством Сергея Афанасьева

«Уже через несколько недель актёры и сотрудники театра станут полноправными хозяевами здания, но сегодня всё-таки хозяевами и главными действующими лицами здесь ещё являются строители, — прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Они смогли не просто восстановить первоначальный облик, но и насытить здание современным комфортом, оборудованием, материалами — таких организаций единицы».

В историческом здании восстановлены разрушавшиеся стены и перегородки, укреплён фундамент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в здании ранее был кинотеатр «Пионер». Что касается Новосибирского городского драматического театра, художественным руководителем которого является режиссёр Сергей Афанасьев, то он открылся 20 марта 1988 года. Первой площадкой театра была комнатка на 28 зрительских мест в ДК «Октябрьской революции». Через семь лет он переехал в кинотеатр «Победа», а 1998 году коллектив оказался в подвале дома на Вокзальной магистрали, 19. В 2001 году на улице Серебренниковской началось строительство здания для театра, но его так и не отдали театру.

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