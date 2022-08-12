Вашингтон, 12 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Обыск в имении бывшего президента США Дональда Трампа мог стать предпосылкой для нападения на офис ФБР в Цинциннати. Об этом пишет The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Отмечается, что официальных сообщений о личности нападавшего и его мотивах нет. По словам правоохранителей, имя злоумышленника — Рики Шиффер. Он мог быть связан с экстремистами и группировкой Proud Boys.

Так, человек с таким именем после появления информации об обыске у Трампа опубликовал в соцсети TruthSocial «призыв к оружию».

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный в бронежилете пытался проникнуть в зону досмотра посетителей при отделении ФБР в Цинциннати. Он устроил перестрелку с правоохранителями и был ликвидирован.

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