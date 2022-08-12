В Ярославле не нашли директора «Агентства по муниципальному заказу»
Ярославль, 12 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля продлила конкурс на замещение вакантной должности директора МКУ «Агентство по муниципальном заказу ЖКХ». Об этом сообщает официальный сайт мэрии.
«Агентство» является заказчиком работ по реализации в Ярославле национального проекта «Безопасные качественные дороги», также муниципальное казенное учреждение контролирует благоустройство дворов и парков по программе «Формирование комфортной городской среды». Как ранее сообщало ИА REGNUM директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Глеб Масленцев покинул свой пост в начале мая 2022 года, сейчас он работает исполнительным директором одной из дорожных организаций региона.
В мэрии объявили конкурс на замещение вакантной должности директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ». Согласно сообщению официального сайта мэрии, документы на конкурс принимались до 8 августа, а 11 августа должно было пройти собеседование с потенциальными директорами. Однако в мэрии сообщили, что сроки конкурса продлены. Теперь документы принимают до 2 сентября, а сам конкурс назначили на 8 сентября.
Исполняющие обязанности директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» также успели поменяться. С мая ио директора был Дмитрий Михеев, с 8 августа исполняющим обязанности руководителя «Агентства» назначен Дмитрий Постников.