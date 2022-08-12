Ярославль, 12 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля продлила конкурс на замещение вакантной должности директора МКУ «Агентство по муниципальном заказу ЖКХ». Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

Агентство по муниципальному заказу

«Агентство» является заказчиком работ по реализации в Ярославле национального проекта «Безопасные качественные дороги», также муниципальное казенное учреждение контролирует благоустройство дворов и парков по программе «Формирование комфортной городской среды». Как ранее сообщало ИА REGNUM директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Глеб Масленцев покинул свой пост в начале мая 2022 года, сейчас он работает исполнительным директором одной из дорожных организаций региона.

В мэрии объявили конкурс на замещение вакантной должности директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ». Согласно сообщению официального сайта мэрии, документы на конкурс принимались до 8 августа, а 11 августа должно было пройти собеседование с потенциальными директорами. Однако в мэрии сообщили, что сроки конкурса продлены. Теперь документы принимают до 2 сентября, а сам конкурс назначили на 8 сентября.

Исполняющие обязанности директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» также успели поменяться. С мая ио директора был Дмитрий Михеев, с 8 августа исполняющим обязанности руководителя «Агентства» назначен Дмитрий Постников.