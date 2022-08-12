Бухарест, 12 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о намерении выделить 9,5 млн леев ($2 млн) на работы по укреплению дна румынской территории реки Дунай. Об этом 12 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Shao Дунай

Согласно официальной информации, новая мера призвана «улучшить условия судоходства в регионе».

По заявлениям независимых экспертов, эта инициатива объясняется обмелением ряда участков Дуная.

Напомним, из-за установившейся в Румынии жаркой погоды на десятках дунайских участках временно прекращено перемещение крупногабаритных судов.