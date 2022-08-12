12 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Надир Керимов, , 11:23 — REGNUM Запад планирует увеличить мощность TANAP для снижения зависимости от РФ. Западные страны планируют увеличить пропускную способность Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов, чтобы снизить зависимость от российского газа. В статье говорится, что Европа больше остальных пострадала от энергетического кризиса, когда цены на газ побили рекорды, вследствие чего приступили к поиску альтернатив российскому газу, сокращение поставок российским оператором ускорило эти поиски. Годовая мощность TAP, европейского участка TANAP, построенного в рамках «Южного газового коридора», оценивается в 10 млрд кубометров. Проект требует дополнительных инвестиций для увеличения поставок газа в Европу, европейские страны хотят увеличить пропускную способность «Южного газового коридора», технически возможным в этом контексте представляется увеличение мощности ТАР с 10 млрд до 20 млрд кубометров, а TANAP — с 16 млрд кубометров до 24 и затем до 31 млрд кубометров.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

В чатах ТГ-канала «AZERBAIJANI ARMED FORCES» пользователи комментируют:

Эльмар Фаталиев: «Очень выгодно для Азербайджана».

Hyper: «Ещё бы было выгоднее для народа».

La La: «За Мингячевирским водохранилищем необходимо проложить дополнительную трубу, которая выйдет в Грузию (на всякий случай). Учитывая, что Газах, Агистафа, Товуз — опасные районы, Россия не зря строит базу под Товузом. Если Евросоюз откажется от российского газа и примкнется к нам, то Россия будет для нас головной болью и будет давить на нас с территории Армении. Как ни посмотри, мы конкурируем с Газпромом. Русские тоже боятся, что мы вдруг сделаем ставку на их хлеб».

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын:

Основным источником энергии для Европы является TANAP, совместный проект Турции и Азербайджана.

@slavakroky: «И поедет через Турцию российский газ, и лучший друг Путина, Эрдоган, поможет ему обходить санкции, какая забавная штука».

Fuad Eminov: «Вообще-то в танапе тоже российский газ. Азербайджан не осилит такие объемы».

Зоя: «Это опять пустые слова, всё было и будет оставаться, многие европейцы зависимы от русского газа».

Sergei: «Хотела Германия быть газовым хабом Европы, а станет Турция. Теперь рос. газ пойдет в Европу через Турцию».

Martinos: «Германия расконсервирует ТЭЦ и АЭС + строит терминалы, сейчас по показателям основной поставщик газа в ЕС — США. В итоге ЕС ужмется в финансах временно (забьет на Гретту) — а РФ полностью потеряет рынок».

Газопровод TANAP Иван Шилов © ИА REGNUM

ТГ-канал «AzDem», сообщество азербайджанских национал-демократов в телеграме, пишет:

Admin: «Очень смешные цифры, и смешно вдвойне, когда говорят, что (TANAP) может быть альтернативой Газпрому на европейском рынке».

Бабаев Ульви: «У Азербайджана нет больших ресурсов».

@Karasdd: «Почему Азербайджан не может заполнить трубу по полной, ведь максимальная пропускная способность трубы 31 млрд куб. м газа. В Европе есть спрос, цены на газ огненные. Почему мы тормозим?»

Cheburek: «Азербайджан может быть частичной заменой. Это и нужно Европе — диверсификация, а не пересесть с российской иглы на чью-то другую. Азербайджанский, Катарский, Иранский, Израильский, Алжирский, Американский — замена».

User: «Если бы было так, что магазин открыл и торгуй, то да, можно было бы… а так альтернативы российскому газу в ближайшие лет 50 не будет минимум. Если бы у них альтернатива была, давно воспользовались бы…»