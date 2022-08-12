Барнаул, 12 августа, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Прибывший 12 августа на Алтай председатель Правительства России Михаил Мишустин ознакомился с проектом развития этноглэмпинга «Алтайское кочевье» в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь».

Правительство Алтайского края Михаил Мишустин предложил использовать Пушкинскую карту для привлечения посетителей в этномузеи

Проживание в юртах на фоне первозданной алтайской природы уже стало довольно популярным видом отдыха, рассказала руководитель туркомпании «Арго» Ирина Слесарева. Загрузка этноглэмпинга уже составляет порядка 70%.

Михаил Мишустин отметил, что создание этномузея позволило бы привлечь дополнительных посетителей, в том числе молодые люди смогли бы посещать такой объект с использованием Пушкинской карты. Проработать этот вопрос премьер поручил главе Ростуризма Зарине Догузовой.

Как сообщало ИА REGNUM, «Пушкинскую карту» могут оформить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. На первом этапе внедрения лимит карты составил 3000 рублей, а затем был увеличен до 5000 рублей.

Ранее прибывший 12 августа на Алтай глава российского правительства Михаил Мишустин поддержал идею строительства радонопровода на курорте «Белокуриха горная».

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