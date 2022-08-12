Москва, 12 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Мелитополе будет создан исследовательский центр продовольственной безопасности. Об этом сообщили Минобрнауки России.

Government.ru Валерий Фальков

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков провёл в Мелитополе встречи с ректорами и профессорско-преподавательским составом, на которых обсудил подготовку к предстоящему учебному году, кадровые и инфраструктурные вопросы. Также предметом обсуждения стала работа местных университетов с российскими вузами-партнёрами.

«В рамках обсуждения было принято решение о создании на базе Мелитопольского государственного университета исследовательского центра комплексной продовольственной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки.

Отмечается, что новый центр сможет обеспечить полный цикл производства сельхозпродукции — от селекции до сбора урожая.