Париж, 12 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Во Франции подвели итоги ситуации в департаменте Жиронда после еще одной ночи борьбы с огнем, передает BFM TV.

ИА REGNUM Лесной пожар

В стране сгорело 7400 гектаров леса, но в течение ночи не произошло «значительного продвижения» огня. Европейская помощь в тушении пожаров во Франции «будет отправлена в ближайшее время».

Как сообщало ИА REGNUM, воздушные силы Франции в тушении пожаров усилят два греческих «Canadairs» и два шведских «Air Tractor».

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