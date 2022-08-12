Красногорск, 12 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. На территории Подмосковья удалось пресечь деятельность незаконного цеха, который занимался производством контрафактных газированных напитков. Об этом 12 августа сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.

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«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области пресечена деятельность цеха по изготовлению контрафактного газированного напитка под видом известного бренда», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что производство работало в круглосуточном режиме. Всего на нем было задействовано 10 человек, которые добавляли в воду химические вещества, после чего газировали и разливали напиток в оклеенные этикетками стеклянные емкости. Готовая продукция реализовывалась через крупные оптовые продовольственные базы. В общей сложности сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять более 500 тыс. бутылок, а также оборудование для производства.