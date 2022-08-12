Уровень доверия жителей России Путину превысил 81% — ВЦИОМ
Москва, 12 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. За прошедшую неделю уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину со стороны жителей России вырос на 0,5 процентных пункта (п. п.), составив 81,3%. Это следует из обнародованных 12 августа результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отмечается, что исследование проводилось среди 1600 жителей РФ путём телефонного интервью в период с 1 по 7 августа.
«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,3% участников опроса (+0,5 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 78,3% (+ 0,2 п. п. за неделю)», — говорится в результатах исследования.
Также указывается, что работу правительства РФ одобрили 52,6% респондентов (-0,2 п. п. за неделю), а деятельность российского премьер-министра Михаила Мишустина — 52,2% респондентов (-0,6 п. п.). При этом 63,1% (-0,5 п. п.) опрошенных заявили о своём доверии к Мишустину.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа президент России Владимир Путин призвал «не запихивать под ковёр » проблемы Кировской области.