Москва, 12 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. За прошедшую неделю уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину со стороны жителей России вырос на 0,5 процентных пункта (п. п.), составив 81,3%. Это следует из обнародованных 12 августа результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что исследование проводилось среди 1600 жителей РФ путём телефонного интервью в период с 1 по 7 августа.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,3% участников опроса (+0,5 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 78,3% (+ 0,2 п. п. за неделю)», — говорится в результатах исследования.

Также указывается, что работу правительства РФ одобрили 52,6% респондентов (-0,2 п. п. за неделю), а деятельность российского премьер-министра Михаила Мишустина — 52,2% респондентов (-0,6 п. п.). При этом 63,1% (-0,5 п. п.) опрошенных заявили о своём доверии к Мишустину.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа президент России Владимир Путин призвал «не запихивать под ковёр » проблемы Кировской области.