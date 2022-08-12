Санкт-Петербург, 12 августа, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Транспортные средства не смогут передвигаться по набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурга в течение почти двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Дарья Драй ИА REGNUM Перекрытые улицы

Движение по улице будет ограничено с 13 августа 2022 года по 30 июня 2024 года. Это связано с работами по установке временных ограждений. Будет перекрыт участок от улицы Ломоносова до Невского проспекта.

Чуть меньше, чем на два года также ограничат движение транспорта на перекрестке Ковенского переулка и улицы Восстания. Из-за размещения пешеходной галереи участок придётся объезжать с 13 августа 2022 года по 1 мая 2024 года.

Отметим, что, помимо этого, на год, с 13 августа 2022 года по 13 октября 2023 года, движение транспорта будет ограничено по Стрельнинской улице от Малого проспекта П. С. до Большого проспекта П. С, а также по Колпинской улице от Малого проспекта П. С. до Большого проспекта П. С.